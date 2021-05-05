ФОТО И ВИДЕО | Сегодня в Таллинне простились с Евгением Томбергом

Среди пришедших проводить Евгения в последний путь были мэр Таллинна Михаил Кылварт, член эстонского парламента Мария Юферева-Скуратовски, бизнесмены и люди культуры. Панихиду отслужил митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.

Вклад Евгения Томберга в развитие культурных и гуманитарных связей с Россией, просвещение, благотворительность, заботу о ветеранах, поддержку Церкви, сохранение и продвижение русской культуры просто невозможно переоценить.

Томберг в течение многих лет перед светлым праздником Пасхи доставлял в главный православный храм Эстонии благодатный огонь из Иерусалима, благодаря его личному вкладу был построен православный храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ.

Томберг был членом правления НКО ”Общество святого Георгия” и последней его заботой стало воссоздание часовни на кладбище Северо-Западной армии в Копли.

Вместе с супругой они руководили НКО ”Русский Дом” и курировали множество социально значимых и благотворительных проектов. Евгений был деятельным, инициативным и бескорыстным, таких всегда называли подвижниками.

У Евгения Томберга были многочисленные награды, что говорит о признании его достижений: медаль Правительства России ”850 лет Москвы” за заслуги в развитии отношений между Москвой и Таллином; Орден Сергия Радонежского III степени (вручен в 2002 году лично Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II за вклад по поддержанию деятельности Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата); медаль Министерства обороны России ”300 лет Балтийскому флоту” за сотрудничество и поддержку ветеранских организаций; орден Св. Исидора Юрьевского Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата за усердные труды на церковной ниве…

Евгений Томберг в памяти тех, кто знал его или слышал о нем, останется мудрым, добрым и заботящимся о других человеком.

Фото и видеоматериалы предоставлены Олегом Бесединым, телеканал TVN.