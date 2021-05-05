Крупнейшие учения армии США начинаются сегодня с Эстонии

Вечером 5 мая состоятся стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США. Пять установок залпового огня выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении.

7 мая, ближе к полуночи, в условиях, максимально приближенных к боевым, 82-я воздушно-десантная дивизия США совершит высадку на аэродроме Нурмси. В операции примут участие сотни парашютистов, помимо этого с самолетов сбросят снаряжение и тяжелую технику. Ядро десантного подразделения перебросят в Эстонию из Северной Каролины, США.

Полеты авиации на малой высоте повысят уровень шума. Во время десантирования доступ на аэродром Нурмси будет воспрещен, периметр будет охраняться военной полицией.

Во второй половине дня и вечером 8 мая подразделения армии США отработают переброску десанта на вертолетах с аэродрома Нурмси на Центральный полигон Сил обороны.

В маневрах примут участие 1-я пехотная бригада и подчиненная ей боевая группа НАТО, Силы специальных операций, дружины Кайтселийта (Алутагузе, Ярва, Виру). На начальном этапе маневров они будут играть роль противника, а на заключительной совместно с союзниками отработают ведение оборонительных действий.

Воздушными операциями руководят ВВС Эстонии и союзники. На данный момент на авиабазе Эмари размещено рекордное количество летательных аппаратов: военно-транспортные самолеты, воздушные топливозаправщики, ударные и транспортные вертолеты.

За обеспечение более 2000 военнослужащих союзников и эстонской армии отвечает Тыловая служба Сил обороны.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe – это крупнейшие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует 28 000 военных. Помимо Эстонии учебное десантирование также состоится в Болгарии и Румынии.