Кылварт: право прийти к Бронзовому солдату есть у всех, но нужно соблюдать правила
На сегодняшнем заседании был утвержден директор службы по развитию предпринимательства Таллинна. Им стал Март Луйк. "Решение приняло комиссия. Март Луйк прошел открытый конкурс, был выбран как лучший кандидат. У Марта есть широкой кругозор в сфере предпринимательства. Он долго работал в сфере бизнеса, также у него большой опыт в общественной деятельности", — прокомментировал Кылварта.
Луйк поблагодарил Кылварта за хорошие слова. Он отметил основные приоритеты работы на новой должности: 1) перезапуск туристической индустрии, 2) важно сотрудничать на уровне города с представителями стартапов из ИТ-сферы, 3) все что связано с переработкой отходов, пример — Северные страны.
Вопрос реконструкции Горхолла сдвинулся с мертвой точки. "Мы в состоянии довести этот проект до конца, базируюсь на городском ресурсе. Но если мы найдем инвестора, который сможет оптимизировать наши расходы, то мы будем в этом заинтересованы", — добавил Кылварт. Сейчас начинается процесс проектирование. Вдобавок начинается поиск партнеров.
"Несколько недель назад мы начали уборку города. Мы обещали, что к 15 маю Таллинн будет чистый. Так и получилось, у нас осталось несколько мероприятий. 15 мая в день Таллинна мы посадим в городе дополнительно много цветов — 53 000 цветов. Город выделил на это почти 550 000 евро. Мы приглашаем всех таллиннцев на наши мероприятия, чтобы вместе с нашими сотрудниками посадить цветы. В этом году количество мест для посадки цветов увеличилось", — сказал вице-мэр Калле Кландорф.
"Мы нашли снежного терминаторы. Таллиинн каждую зиму лет 10 ищет снежного терминатора — лучшего дворника. В этом году им стала Надежда Мучина, которая работает в Мустамяэ на Сыпрузе, 256", — сказал он.
Много праздников на этих выходных: 9 мая, день Европы, день матери. "9 мая является особым днем для многих. В Таллинне есть традиция приходить к Бронзовому солдату. В прошлом году ситуация с пандемией заставила воздержаться от этого похода. Многие прислушались и не приходили к памятнику. В этом году у каждого есть право и возможность прийти к памятнику. Сейчас ситуация в разы сложнее, чем год назад. Мы призываем придерживаться всех правил, следовать указаниям волонтеров с госслужащих. Очень важно, чтобы этот праздник не стал причиной вспышки заболеваний. Мы хотим, чтобы этот день прошел достойно и безопасно", — подчеркнул Кылварт.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.