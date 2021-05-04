Новости Эстонии
04.05.2021, 16:10

В Эстонии по различным причинам были испорчены около 400 доз вакцины от COVID-19

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Айвар Пау, Forte.ee
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaalid
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaalid
Foto: Argo Ingver
В Эстонии по различным причинам к сегодняшнему дню были испорчены и признаны непригодными к использованию чуть больше 400 доз вакцины от коронавируса.

Вследствие человеческой ошибки температурный режим не был соблюден и были испорчены 20 доз в Рапласком центре семейных врачей, а также, которые предназначались для Козе пансионата и 300 доз, которые предназначались для Таллиннской детской больницы.

Пять доз пропали в Нарвской больнице и шесть - в Элваской, где ошиблись при разведении.

К сегодняшнему дню в Эстонии было введено 464 912 доз вакцин против COVID-19.

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