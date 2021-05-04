Юри Ратасу сделали прививку препаратом Pfizer

"Получил сегодня вакцину. Это была вакцина Pfizer", — сказал Ратас ERR. Он уточнил, что приглашение на вакцинацию поступило от ITK.

Первоначально Юри Ратас должен были прийти на вакцинацию 6 апреля, но отказался.

"Во-первых, я должен был проконсультироваться со своим семейным врачом. Во-вторых, я хотел бы дождаться того момента, когда вакцинация дойдет до моей возрастной группы", — сказал тогда Юри Ратас ERR.

По данным Delfi, сначала ITK предложила Ратасу вакцину Pfizer, но после вмешательства госканцелярии препарат поменяли на AstraZeneca. Эту вакцину Ратас не хотел.

Сейчас вакцину AstraZeneca предлагают людям старше 50 лет, более молодых вакцинируют препаратами Pfizer и Moderna. Юри Ратасу 42 года.