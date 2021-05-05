Египет стал главным поставщиком коронавируса в Эстонию

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе было установлено 89 случаев завоза COVID-19 в Эстонию из 19 стран. Больше всего случаев было связано с поездкой в Египет — 19. Далее идут Швеция (18) и Испания (13).

По состоянию на 3 мая в Эстонии секвенирование прошли 4779 тестов, было выявлено 2913 случаев британского штрамма, один индийский и 51 южноафриканский.

Из них самой опасной считается южноафриканская мутация коронавируса, чаще всего ее в Эстонию завозили из Танзании (13 случаев заболевания) и Финляндии (6).

На прошлой неделе очаг южноафриканского штамма был обнаружен на одном таллиннском предприятии, где один один заразившийся передал инфекцию еще пяти сотрудникам.

Обладатель индийского штамма привез его в Эстонию, по всей видимости, с Мальдивских островов.

Британская разновидность COVID-19 в Эстонии самая распространенная — 97,2% случаев.

На прошлой неделе по источнику заражения коронавирусом больше всего случаев было связано с семьей (37,5%) и работой (11,2%). За границей получили инфекцию 3,4%, в Силах обороны 2,7% заболевших. На границе было сделано на минувшей неделе 5792 теста.

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