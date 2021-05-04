ВИДЕО | Депутат задел автомобилем протестующего возле Тоомпеа активиста

По словам последнего, нет никакого сомнения, что эти действия были злонамеренными. ”Специально задел, это факт. Всегда можно было посигналить, поскольку я был занят разговором с полицией”, — написал мужчина в соцсетях.

Кравченко принес извинения за инцидент и сказал, что сожалеет. ”Вчера, когда я ехал на работу, то на парковке задел автомобилем мужчину, который горячо спорил с полицейским. Это был необдуманный поступок, — сообщил Кравченко. — Я раскаиваюсь в содеянном и приношу извинения как гражданину, так и свой фракции и всем коллегам”.

Кравченко сказал, что поговорил и с Рюйтманном, который, по его словам, готов забыть об инциденте.

Однако сам Рюйтманн (ранее Танель Габченко) этого не подтверждает. ”Таким ситуациям время от времени надо давать и официальный ход, иначе человек не поймет, что сделал что-то не так”, — говорит активист. По его словам, Кравченко высказал желание уладить конфликт только после того, как понял, что случай может стать достоянием общественности.

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