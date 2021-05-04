Новости Эстонии
04.05.2021, 12:59

ВИДЕО | Депутат задел автомобилем протестующего возле Тоомпеа активиста

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В понедельник перед зданием Рийгикогу произошел инцидент: центрист Игорь Кравченко на служебном автомобиле наехал на участника акции протеста Даниэля Рюйтманна.

По словам последнего, нет никакого сомнения, что эти действия были злонамеренными. ”Специально задел, это факт. Всегда можно было посигналить, поскольку я был занят разговором с полицией”, — написал мужчина в соцсетях.

Кравченко принес извинения за инцидент и сказал, что сожалеет. ”Вчера, когда я ехал на работу, то на парковке задел автомобилем мужчину, который горячо спорил с полицейским. Это был необдуманный поступок, — сообщил Кравченко. — Я раскаиваюсь в содеянном и приношу извинения как гражданину, так и свой фракции и всем коллегам”.

Кравченко сказал, что поговорил и с Рюйтманном, который, по его словам, готов забыть об инциденте.

Однако сам Рюйтманн (ранее Танель Габченко) этого не подтверждает. ”Таким ситуациям время от времени надо давать и официальный ход, иначе человек не поймет, что сделал что-то не так”, — говорит активист. По его словам, Кравченко высказал желание уладить конфликт только после того, как понял, что случай может стать достоянием общественности.

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