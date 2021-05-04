ФОТО | Цистерна с навозом съехала в кювет и завалилась набок

Согласно первоначальным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик вместе с цистерной съехал в кювет и там упал набок.

В кабине грузовика находился один водитель, скорая помощь доставила его в больницу. Повезло, что внутри не было пассажира, так как кабина с пассажирской стороны полностью деформирована в результате ДТП.

Внутри цистерны был навоз, который разлился. Его собрал прибывший на место ДТП трактор.

Детали инцидента проясняются.