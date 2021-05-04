Раймонд Кальюлайд: кто говорит правду насчет дальнейшей судьбы русскоязычного образования — реформисты или центристы?(16)
”При вступлении правительства в должность премьер-министр Кая Каллас сказала Национальному телерадиовещанию, что считает главным приоритетом своего правительства полный перевод русскоязычного образования на эстонский язык. Две недели назад министр образования Лийна Керсна сказала в Рийгикогу, отвечая на вопросы депутатов, что подготовка к переводу русскоязычных школ на эстонский язык уже вовсю идет. Министерство составляет программу действий с конкретными сроками. Переход завершится не позднее 2035 года. Лично я бы не поддержал программу, которая в сфере образования вместо здравомыслия применяет силу”, — отметил Раймонд Кальюлайд.
”При этом многие ведущие политики Центристской партии — как депутаты Рийгикогу, так и, например, отвечающий в Таллинне за сферу образования вице-мэр неоднократно утверждали, что никаких договоренностей по этой теме не существует, и никакого перевода образования на эстонский язык не будет. Один из центристов-депутатов даже публично заявил, что то, что в каком-то министерстве какая-то рабочая группа составляет какую-то программу действий, не имеет абсолютно никакого значения, и на это не нужно обращать ни малейшего внимания”, — сказал Кальюлайд.
По его словам, этот вопрос напрямую касается тысяч и тысяч семей и детей, многих учителей и работников школ. Это напрямую касается русскоязычного населения, у которого должны быть точно такие же права, как и у всех других, кто живет в Эстонии.
”Если одна правительственная партия говорит одно, а другая — совершенно другое, то премьер-министр должна ответить — кто врет, а кто говорит правду. У правительства не может быть двух взаимоисключающих политик в части русскоязычного образования”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.
Социал-демократ просит Каю Каллас дать четкий и однозначный ответ на вопрос, идет в программе действий правительства на 2021-2023 год речь о переходе на эстоноязычное образование или об увеличении объема обучения эстонскому языку в русскоязычных школах?
Кальюлайд также спрашивает, можно ли считать предусмотренную программой действий обязанность Министерства образования и науки разработать программу действий по переходу школ на эстонский язык подготовительной работой правительства по переводу образования на эстонский язык?
”Насколько известно, первым шагом по реализации соответствующего пункта программы действий правительства является составление программы в Министерстве образования. Обсуждало ли правительство, какие будут его дальнейшие действия после того, как Министерство образования в ноябре 2021 года закончит составление программы действий? И если обсуждало, то было ли принято какое-либо решение? Например, было ли решено, что соответствующая программа действий будет принята в виде решения правительства, или же ее представят для утверждения в Рийгикогу?” — отмечается в запросе.
Раймонд Кальюлайд также спрашивает у премьер-министра, намерено ли правительство вносить изменения в Закон об основной школе и гимназии, чтобы лишить городские и волостные собрания права самим определять язык обучения в основных школах?