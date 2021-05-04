Раймонд Кальюлайд: кто говорит правду насчет дальнейшей судьбы русскоязычного образования — реформисты или центристы?

”При вступлении правительства в должность премьер-министр Кая Каллас сказала Национальному телерадиовещанию, что считает главным приоритетом своего правительства полный перевод русскоязычного образования на эстонский язык. Две недели назад министр образования Лийна Керсна сказала в Рийгикогу, отвечая на вопросы депутатов, что подготовка к переводу русскоязычных школ на эстонский язык уже вовсю идет. Министерство составляет программу действий с конкретными сроками. Переход завершится не позднее 2035 года. Лично я бы не поддержал программу, которая в сфере образования вместо здравомыслия применяет силу”, — отметил Раймонд Кальюлайд.

”При этом многие ведущие политики Центристской партии — как депутаты Рийгикогу, так и, например, отвечающий в Таллинне за сферу образования вице-мэр неоднократно утверждали, что никаких договоренностей по этой теме не существует, и никакого перевода образования на эстонский язык не будет. Один из центристов-депутатов даже публично заявил, что то, что в каком-то министерстве какая-то рабочая группа составляет какую-то программу действий, не имеет абсолютно никакого значения, и на это не нужно обращать ни малейшего внимания”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, этот вопрос напрямую касается тысяч и тысяч семей и детей, многих учителей и работников школ. Это напрямую касается русскоязычного населения, у которого должны быть точно такие же права, как и у всех других, кто живет в Эстонии.

”Если одна правительственная партия говорит одно, а другая — совершенно другое, то премьер-министр должна ответить — кто врет, а кто говорит правду. У правительства не может быть двух взаимоисключающих политик в части русскоязычного образования”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

Социал-демократ просит Каю Каллас дать четкий и однозначный ответ на вопрос, идет в программе действий правительства на 2021-2023 год речь о переходе на эстоноязычное образование или об увеличении объема обучения эстонскому языку в русскоязычных школах?