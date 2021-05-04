04.05.2021, 10:13
ВИДЕО | Площадка для складирования снега возле Горхолла покрыта грязью и мусором(6)
Aivar Pau
Таллиннская горуправа выбрала в качестве одно из мест для складирования снега парковочную площадку между причалом и Горхоллом. Теперь, когда снег растаял, взору открывается удручающая картина в виде кучи мусора.
Ситуация усугубляется тем, что грязная талая вода перетекла в расположенное рядом море.
Представитель Департамента окружающей среды Трий Мяги сказала, что закон напрямую складирование снега не регулирует, однако данные действия должны соответствовать общим требованиям по охране водных ресурсов.
”Это означает, что необходимо избегать ухудшения качества грунтовых и поверхностных вод. Работы по уборке снега и все, что связано с его складированием, организует на своей территории местное самоуправление, в связи с чем рекомендуем обратиться к городу. Надзор за исполнением предписаний ведет также в первую очередь местное самоуправление, в Таллинне это Таллиннский департамент муниципальной полиции”, — сообщила Мяги.