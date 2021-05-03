ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка. Тяжело пострадала женщина-водитель

По словам работающего на месте происшествия представителя аварийной группы полиции Хелен Пуусемп, по предварительным данным, как Audi, так и автобыс двигались по улице Лайкмаа в сторону улицы Гонсиори. Но водитель Audi решил сделать в запрещенном для этого месте разворот и столкнулся с автобусом.