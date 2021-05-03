Новости Эстонии
03.05.2021, 18:14

Департамент здоровья предупреждает: ситуация с COVID-19 может быстро ухудшиться

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Kiirabi praegune taktika on tuua haiglasse ainult need, keda kodus ravida ei saa, ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.
Kiirabi praegune taktika on tuua haiglasse ainult need, keda kodus ravida ei saa, ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

Andres Putting

Хотя число новых инфицированных за последние недели значительно снизилось, коэффициент заражаемости R вновь пошел в нескольких уездах вверх, и после смягчения ограничений эпидемиологическая ситуация может вновь ухудшиться, предупреждает Департамент здоровья.

Департамент призывает людей трезво оценивать ситуацию, по-прежнему избегать необязательных контактов, так как завоеванные в борьбе с COVID-19 позиции могут быть быстро потеряны. Ведь мы по числу зараженных мы лишь только вышли на уровень декабря прошлого года.

Департамент предупреждает, что влияние школьных каникул еще не полной мере проявилось в статистике, но по предыдущему опыту можно предположить, что число инфицированных среди молодежи обязательно вырастет.

"Отказ от ограничений может быстро повлечь откат, если мы забудем о собственной безопасности", — сказал гендиректор департамент Юллар Ланно и отметил, что ситуация по-прежнему сложная.

"Если неделю назад в интенсивной терапии нуждались 52 пациента, то сегодня — 53. На искусственном дыхании сейчас всего на одного пациента меньше, чем неделю назад", — привел Ланно цифры, которые говорят о том, что расслабляться еще рано.

Департамент здоровья также отмечает, что быстрое снижение числа новых заболевших к сегодняшнему дню по существу остановилось.

Власти рекомендует скачать на мобильный телефон приложение HOIA.me, которое позволяет избежать возможного контакта с инфицированным.

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