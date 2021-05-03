Департамент здоровья предупреждает: ситуация с COVID-19 может быстро ухудшиться

Департамент призывает людей трезво оценивать ситуацию, по-прежнему избегать необязательных контактов, так как завоеванные в борьбе с COVID-19 позиции могут быть быстро потеряны. Ведь мы по числу зараженных мы лишь только вышли на уровень декабря прошлого года.

Департамент предупреждает, что влияние школьных каникул еще не полной мере проявилось в статистике, но по предыдущему опыту можно предположить, что число инфицированных среди молодежи обязательно вырастет.

"Отказ от ограничений может быстро повлечь откат, если мы забудем о собственной безопасности", — сказал гендиректор департамент Юллар Ланно и отметил, что ситуация по-прежнему сложная.

"Если неделю назад в интенсивной терапии нуждались 52 пациента, то сегодня — 53. На искусственном дыхании сейчас всего на одного пациента меньше, чем неделю назад", — привел Ланно цифры, которые говорят о том, что расслабляться еще рано.

Департамент здоровья также отмечает, что быстрое снижение числа новых заболевших к сегодняшнему дню по существу остановилось.

Власти рекомендует скачать на мобильный телефон приложение HOIA.me, которое позволяет избежать возможного контакта с инфицированным.

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