ВИДЕО | Доедем с дымком! Рейсовый автобус продолжил движение, несмотря на дым

"Так в Лоо возят детей из школы. Когда он начал дымить, детям запретили выходить из него”, — написал Роман в группе ”ЕZ-дуны”.

RusDelfi обратился за комментарием в автобусную фирму ATKO. Представители ATKO ответили, что водитель сразу остановил автобус, когда заметил белый дым. После 15-минутного ожидания приехал другой автобус, который доставил всех пассажиров до запланированных остановок”, — ответили в ATKO.

По словам фирмы, это не был пожар, и опасности для пассажиров не возникло. Для выяснения обстоятельств автобус отправили в ремонт.

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