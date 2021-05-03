03.05.2021, 17:36
ВИДЕО | Доедем с дымком! Рейсовый автобус продолжил движение, несмотря на дым(20)
+комментарий ATKO
В Facebook поделились видео с дымящимся автобусом, который ехал в Лоо (поселок волости Йыэляхтме, Харьюмаа). RusDelfi публикует видео с разрешения автора.
"Так в Лоо возят детей из школы. Когда он начал дымить, детям запретили выходить из него”, — написал Роман в группе ”ЕZ-дуны”.
RusDelfi обратился за комментарием в автобусную фирму ATKO. Представители ATKO ответили, что водитель сразу остановил автобус, когда заметил белый дым. После 15-минутного ожидания приехал другой автобус, который доставил всех пассажиров до запланированных остановок”, — ответили в ATKO.
По словам фирмы, это не был пожар, и опасности для пассажиров не возникло. Для выяснения обстоятельств автобус отправили в ремонт.
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