ВИДЕО | Заблудившегося в лесу пожилого мужчину удалось найти при помощи вертолета

В ночь на воскресенье центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Йыгева 71-летний мужчина, у которого имеются проблемы со здоровьем, ушел погулять и пропал. Сначала близкие мужчины и местные охотники искали пропавшего своими силами, но затем позвонили в полицию. Были развернуты масштабные поиски с привлечением вертолета.

Командующий вертолетной эскадрильей авиаотряда Департамента полиции и погранохраны Яанар Аамаа сказал, что ландшафт в месте поисков был трудный и неизвестна возможная траектория передвижения пропавшего, поэтому поиски было решено начать с района, где проживает мужчина.

”Постепенно мы расширили периметр и прочесали расположенные в окрестностях просеки. Мужчина был обнаружен в нескольких километрах от дома на лесной дороге (это произошло в 4.30 утра — прим.ред.). Полицейский патруль посадил его в свою машину и довез до дома”, — рассказал Аасмаа.

В прошлом году авиаотряд привлекался для поиска заблудившихся или пропавших людей 30 раз.