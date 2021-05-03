Школа, в которой учился Евгений Томберг, выразила соболезнования его родным и близким

"30 апреля завершился земной путь Евгения Акселевича Томберга, и коллектив Пярнуской Таммсааре школы выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

С нашей школой Евгений Акселевич был связан в течение всей своей жизни. В годы его учёбы она называлась Пярнуской 3 средней школой, и он закончил её в 1966 году.

Как выпускник, он не забывал о родной школе. Особенно тесным было наше сотрудничество с конца 90 -х годов до 2012 года, когда наша школа имела статус Русской гимназии.

Благодаря поддержке Е.А.Томберга, осуществилось несколько Международных проектов, ученики Русской гимназии посетили Петербург, Москву и другие города России, были участниками различных Международных конкурсов.

Неоднократно Евгений Акселевич приезжал в Пярну и навещал нас, знал о нашей жизни и работе, помогал советом, поддерживал наши инициативы.

Мы запомним Е.А.Томберга светлым и мудрым, сдержанным и скромным человеком. Вечная ему память!"