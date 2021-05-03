Тренер "Северстали" рассказал RusDelfi, почему пригласил эстонца Роберта Рооба в команду
Лучший эстонский хоккеист Роберт Рооба (28) летом перейдет из финского JYP в череповецкий клуб "Северсталь". Таким образом он станет единственным эстонцем, который будет играть во втором по силе хоккейном чемпионате мира — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Контракт подписан на один сезон, старт турнира — в сентябре. Рооба переедет в Россию в июне.
RusDelfi связался с главным тренером "Северстали" Андреем Разиным, чтобы поговорить про главный трансфер эстонского хоккея.
Почему решили пригласить Роберта Рооба к себе в команду? На какие качества обратили внимание?
Естественно, его статистика заставила обратить на него внимание — он забил 30 голов за сезон. Посмотрели его игры, собрали всю статистику. Привлекли бойцовские качества Роберта. Видно, что человек не только забивает 30 голов за сезон, но и отрабатывает в обороне. Дисциплинированный. Плюс много голов забил, играя в большинстве на среднем пятаке. У нас в прошлом сезоне были проблемы с этим компонентом. Также навели справки — он хороший человек, помогает Федерации хоккея Эстонии.
Это тоже важный критерий при покупке — быть хорошим человеком?
Конечно, это самое главное. Важно, чтобы человек был хороший, а не гастарбайтер, как у нас называют иностранцев, которые приехали только ради денег.
У вас не так много иностранцев в составе.
У нас лимит. В том году было 6 иностранцев, в этом году подписали 4-х. Посмотрим, год будет сложный, пандемия не закончилась, год назад легионеры болели, были травмированы. Игроки нужны. Зависит от финансов.
Плюс у Роберта контракт не очень большой, не как у легионеров в других топ-командах КХЛ. Это был немаловажный фактор для нас. Его зарплата примерно такая же, как у российских игроков.
Как правило у иностранцев зарплата выше, чем у местных хоккеистов?
Как правило — да. Сейчас очень сложно найти россиянина в возрасте 23-27 лет. Если даже у него небольшой контракт, то его приходится выкупать. Поэтому мы искали качественных и недорогих легионеров, чтобы уложиться в наш бюджет.
Уже известно, какую роль он будет занимать в клубе?
Предварительный состав есть. У нас два варианта, в какой пятерке он будет играть. Но об этом я не хотел бы сейчас говорить. Все может перевернуться и сочетания будут совсем другими.
Большим плюсом было то, что он знает русский язык. У нас есть словенец Адам Лишка, который знает русский и является проводником между русскоязычными и иностранцами. Он спокойно переводит на английский язык. Я, к сожалению, не идеально владеют английским, чтобы поговорить по душам, нужен переводчик.
Конечно, сейчас выбор в пользу эстонского хоккеиста экзотический. Роберт Рооба первый эстонец, который будет играть в КХЛ. Мы не смотрели на его паспорт, мы смотрели на его игры. Финский чемпионат в Европе далеко не слабый. Парень от сезона к сезону добавляет. Он и немолодой, и не очень опытный. Я понимаю, что он будет из кожи вон лезть, чтобы зацепиться за КХЛ. Все эти факторы повлияли на наш выбор.
Какие воспоминания остались от Таллинна после прошлогоднего матча с финским "Йокерит" в Эстонии?
У нас остались хорошие воспоминания, красивый город. Мы и погуляли, и посидели, попили глинтвейн. Теплая обстановка, приятные впечатления, мы наконец-то обыграли "Йокерит" (5:2 в пользу "Северстали" — RusDelfi). Люди, который нас обслужили, все очень улыбчивые, приветливые.
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