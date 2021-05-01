Нападающий сборной Эстонии Роберт Рооба продолжит карьеру в КХЛ!

Минувший сезон стал самым успешным в карьере эстонского фоварда. "Ювяскюля" не попал в плей-офф, но Рооба переписал все личные рекорды. В регулярном чемпионате он забросил 30 шайб, став вторым снайпером финского первенства. По системе "гол+пас" эстонский легионер набрал 41 (30+11) очко.

В КХЛ действует лимит на легионеров. Ясно, что эстонского форварда, проведшего прекрасный сезон в Финляндии, берут на позицию забивного форварда. Недавно Рооба продлил контракт с "Ювяскюля", поэтому за его переход "Северсталь" выплатит финскому клубу компенсацию.

Рооба стал первым хоккеистом с эстонским паспортом в КХЛ, но не первым игроком из Эстонии в сильнейшей лиге европейского хоккея. 21-летний нападающий Даниил Огирчук - у нарвитянина российский паспорт - провел в КХЛ 27 матчей за петербургский СКА и "Сочи", в которых набрал 2 (1+1) очка. Ранее в КХЛ успешно выступал защитник Евгений Варламов, постигавший азы хоккея в Таллиннской СДЮСШОР.

В минувшем сезоне "Северсталь" впервые за последние несколько лет пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, но в первом раунде подопечные Андрея Разина проиграли серию московскому "Динамо" - 1:4.

Хоккейный клуб "Северсталь" содержит одно из крупнейших сталелитейных предприятий России Череповецкий металлургический комбинат. Основным собственником акционерного общества "Северсталь" является 55-летний Алексей Мордашов, который в 2021 году впервые возглавил рейтинг богатейших людей России, составленный журналом Forbes. Для сравнения: Роман Абрамович занимает в нем только 12-е место.