Elron призывает велосипедистов считаться с другими пассажирами и выбирать время отправления(13)
”С наступлением теплой погоды значительно возросло и количество пассажиров, которые путешествуют с велосипедами и самокатами — это наблюдается как на пригородных, так и на дальних линиях. На самых популярных отправлениях, прежде всего, в часы пик, а также по пятницам и по воскресеньям, в случае наиболее заполненных рейсов ездить на поезде с велосипедом запрещено в связи с необходимостью разместить всех пассажиров и обеспечить хорошие условия поездки”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.
Она отметила, что в последнее время все больше увеличивается и количество пассажиров с самокатами. Если пассажиры, входящие в поезд с велосипедом, обязаны проверить, имеются ли в поезде условия для входа с велосипедом, то пассажиры с самокатом обязаны путешествовать только в зоне С поезда, и они обязательно должны сложить свой самокат и держать его под сиденьем или у стены так, чтобы он не мог помешать другим пассажирам или их запачкать.
”Размеры самокатов обычно менее крупные, и их можно компактно сложить, в связи с чем перевозить самокат проще чем велосипед — для велосипедов требуется использовать специальные держатели, количество которых в каждом поезде ограничено”. Она подчеркнула, что стоять или, тем более, передвигаться на самокате в поезде запрещено в целях обеспечения безопасности.
Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron добавила, что практика прошлых лет показала, что велосипедисты стали в значительно большей степени считаться с другими пассажирами, понимая, что способности поезда по одновременной перевозке людей и дополнительного снаряжения ограничены.
”Хорошей новостью для велосипедистов является то, что новые поезда, которые в настоящее время строятся на заводе Škoda и поступят на линию в конце 2024 года, позволят значительно расширить возможности для пассажиров с велосипедами и на линиях дальнего следования. В новых поездах планируется установить съемные сиденья, позволяющие более гибко создавать пространство для велосипедов в соответствии с сезоном”, — отметила Адамберг.
Памятка для пассажиров, путешествующих на поезде с велосипедом:
- В расписаниях возможности для входа с велосипедом обозначены красным, оранжевым или зеленым цветом. Красное обозначение означает отправление с высоким заполнением поезда, указывая на то, что велосипеды в такой поезд не поместятся. Оранжевый цвет означает, что в поезд могут поместиться отдельные велосипеды, однако существует риск того, что у велосипедиста не будет в поезде собственного места, в результате чего ему придется выбрать отправление, обозначенное зеленым обозначением велосипеда, т.е. обеспечивающее достаточное пространство для велосипеда.
- Велосипед необходимо установить в держатель для велосипеда, расположенный в зоне C поезда.
- Самокат при входе в поезд необходимо компактно сложить и во время поездки держать под своим сиденьем, а если пассажир стоит, то у стены, чтобы в пассажирской зоне было достаточно пространства, и чтобы самокат не мог никого испачкать.
- Дистанции между станциями в пределах города рекомендуется преодолевать не на поезде, а самостоятельно на своем велосипеде или самокате.
- При поездке на пригородных линиях велосипед можно также припарковать на специальной велосипедной парковке, расположенной рядом со станцией.
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