"Ласнамяэ не нужно останавливать". Почему Россия внесла Томуска в санкционный список?

Сам Томуск не пожелал комментировать Delfi сложившуюся ситуацию и рекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел.

Деятельность России в Эстонии направлена на русскоязычное население страны, представители которого ранее часто попадали в орбиту внимания Языковой инспекции. Предписания получали многие, от воспитателей детских садов до полицейских.

Многие политики, известные среди русскоязычного населения, выступали с критикой данного ведомства (то есть внесению Томуска в черный список предшествовало длительное недовольство местных русских) Например:

1. В прошлом году Яна Тоом (Центристская партия) сказала ERR: ”Мне не нравится Языковая инспекция. Я считаю, что она не нужна”. Тоом раскритиковала ведомство, которое провело проверку знания эстонского языка среди медиков, в результате чего были вынесены предписания и выписаны штрафы. Тоом критиковала инспекцию неоднократно.

2. Председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас в 2019 году следующим образом ответила на вопрос Eesti Päevaleht о том, нужен ли Эстонии более сильный кулак в языковом вопросе: ”В Ида-Вирумаа десятки школ, нуждающихся в деньгах, которые вы требуете отдать этому кулаку (языковой инспекции), чтобы привить любовь к языку, чтобы нанять жизнеутверждающих активных учителей и языковых консультантов, обучающим на эстонском языке и эстонскому языку, чтобы ученики могли целыми классами посещать театральные представления на эстонском языке”.

3. Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия): ”Вместо создания языкового департамента следует дополнительно инвестировать в улучшение доступности и качества обучения эстонскому языку. На это недавно указал и государственный контроль. Если мы будем вести умную политику и избегать ненужного противопоставления, то продвинемся намного дальше, чем если будем брюзжать в углу”.

4. Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) о наказании за плохое владение эстонским языком: ”Патриотизм возникает не через требования. Он возникает тогда, когда есть интерес и желание”.