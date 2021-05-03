Центр Ülemiste открывает расширенные и обновленные магазины

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс отметил, что в течение того периода, когда центр был закрыт, у продавцов была возможность пересмотреть свою прежнюю деятельность и построить планы на будущее. ”Конечно, для продавцов это было непростое время, но очень многие проявляли активность — они размышляли о том, что и как следует улучшить. Для восстановления торговли нужны именно предприимчивые люди, но вместе с тем, и сами посетители должны вести себя ответственно, ведь вирус пока еще никуда не делся. Трудовая занятость сотен людей зависит от общих усилий”.

К моменту открытия центра многие магазины обновились или переехали на новые места, как например, магазин Beauty Republic, где продается инновационная продукция для поддержания красоты, и магазины одежды Valerio Maestri и iXCape. А в расширенном магазине Sports Direct теперь предоставлен большой выбор товаров для тренировок на свежем воздухе можно, в частности здесь можно приобрести велосипед. ”Сейчас эта категория товаров особенно важна для людей, учитывая начавшийся сезон и пандемию. Движение является важной составляющей здорового образа жизни, а в нынешнее время люди ценят здоровье еще больше, чем прежде”, — произнес Пярнитс.

Для обеспечения безопасного посещения центра в нем по-прежнему действуют многие правила безопасности, которые руководство центра просит посетителей соблюдать. Дополнительно к обязанности ношения маски, закрыты общественные зоны отдыха, ограничено пользование местами для сидения и отключена беспроводная интернет-связь общественного пользования. У входов в центр и во все магазины установлены дезинфицирующие средства для рук.