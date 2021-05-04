Не было бы счастья, да несчастье помогло. Женщину выгнали из социального дома, но газета и соцотдел помогли ей в итоге найти жилье
В социальном доме на Туулемаа, 6, живут люди с непростой судьбой. Живут в небольших комнатах, за которые плата существенно меньше, чем на свободном рынке аренды. Но ситуации бывают всякие.
”Проблемы с финансами у меня начались еще в том году. С работой было не очень, то работала, то нет, — рассказывает Карина. — Потом вообще по счетам платить не смогла — весь наш этаж закрыли на карантин, в итоге на работу ходить было нельзя. Я предупредила, что у меня сложности. И сказала, что 15 марта должна получить зарплату и тогда погашу почти весь долг. Я бы могла заплатить 450 евро, долг на тот момент составлял уже 600 евро”.
За свое проживание и за больную раком маму Карина должна была платить 140 евро в месяц.
”Но в начале марта ко мне пришли и дали на подпись бумагу о выселении, — рассказывает женщина. — Я просила, умоляла, объясняла, что 15-го будут деньги, и я все заплачу. Нет, и все. И что нам теперь делать?”
Карину на несколько дней приютил знакомый. Но сразу сказал, что жить она у него может только до пятницы, 12 марта.
”А мама за неделю до случившегося упала, ее отвезли в больницу, была проблема с ногами, до сих пор не может вставать на ногу, — рассказывает женщина. — И вот тогда мне позвонили из больницы и сообщили, что у нее вдобавок еще и рак почки, метастазы пошли”.
Грамотные действия решают проблему
”МК-Эстония” сразу же связалась с Кариной и после уточнения обстоятельств попросила ее позвонить в соцотдел и объяснить свою ситуацию.
”Мне сказали, что нужна выписка со счета, тогда я могу ходатайствовать о прожиточном пособии, — передает беседу женщина. — Маму могут направить в какое-то социальное учреждение, потому что она больна. А мне ничего не предложили, только выплатить долг. Тогда они поищут что-то для нас. А пока что дорога — только на улицу. Но я маму никуда отправлять не буду, я ее не брошу!”
Тогда мы посоветовали ей записаться на прием и рассказать о своей сложной ситуации начальнику соцотдела.
”Да, он сказал, что соцотдел может выделить мне 500 евро на съем жилья, — передает беседу Карина сразу же, едва выйдя из соцотдела. — Так-то положено 600, но поскольку мне надо срочно, завтра уже съезжать, то выделить могут только 500. Предлагали также возможность погасить из этих денег долг и вернуться на Туулемаа, но я туда больше не хочу. Так что сейчас вот ищу для нас с мамой квартиру, чтобы уместиться в эти 500”.
Однако найти жилье оказалось не так-то просто. Цены на однокомнатные квартиры в Таллинне — в среднем от 200 евро, и выделенных Карине 500 евро не хватало, поскольку многие хозяева хотели, чтобы будущий арендатор заплатил трижды: залог, предоплату и за договор. Карина искала и напрямую от хозяина, но многие, услышав, что она будет жить там с больной мамой, отказывались сдавать. На Карину неоднократно накатывали отчаяние и страх, что она не справится, что за один день ничего не найдет, и придется маму отправлять в какое-то учреждение, а ей останется только бомжевать.
В итоге женщина все же нашла подходящую квартиру и в пятницу, 12 марта, переехала.
”Мой бывший с другом буквально донесли маму до новой квартиры на руках, настолько она слаба, — рассказывает женщина. — Сейчас вот спит. Она и так слабая, а тут еще такой шок, что выселяют на улицу! Платить за квартиру надо 290 евро в месяц плюс коммуналка, но я так рада! Места нам вроде хватает. Для жизни все есть. Скромненько, но тихо. Здесь нет алкашей и случайных соседей, которые постоянно шумят и стучат в двери. Под окнами никто не орет. Здесь тихо и спокойно. Я очень много пережила за эти дни, и вы — единственные, кто меня все это время поддерживал и выслушивал. Спасибо вам большое за дельные советы, вы мне очень помогли в решении проблемы!”
Как помогает соцотдел?
В управе Пыхья-Таллинна, которой мы отправили запрос, когда еще проблема Карины была не решена, ответили следующее: ”Ввиду защиты личных данных конкретный случай мы комментировать не можем”.
В общем же руководитель отдела социального обеспечения Пыхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс заверяет: ”Для оплаты аренды площади в социальном доме, съемной квартире или покрытия расходов на содержание собственной жилплощади предлагают помощь в виде прожиточного пособия (toimetulekutoetus) и другой социальной поддержки. О ней можно ходатайствовать в случае, если дохода семьи не хватает на оплату аренды или на содержание жилья. Социальные работники могут помочь при подаче ходатайства, но все же ходатайство человек должен подать сам. При этом старые долги покрыть за счет прожиточного пособия нельзя. Доходы и пособия следует использовать по назначению. А больным пожилым людям по окончании предыдущей услуги всегда предлагается возможность получить новую услугу в соответствии с их нуждами”.
Также, добавляет он, есть поддержка из бюджета города (например, пособие, зависящее от уровня дохода). Об этом пособии, как и о прожиточном, человек должен ходатайствовать сам. В социальном отделе объясняют, при необходимости — неоднократно, как подать заявление. То есть когда у человека возникает проблема с оплатой социального жилья, социальные работники с ним общаются и предлагают решения проблемы.
”Мне они тоже сказали, что надо было обращаться раньше, — говорит Карина. — Что они помогли бы, и дело не дошло бы до выселения. Но я почему-то думала, что эти все проблемы — временно, что я сама справлюсь. Задним умом, конечно, понимаю, что как только начинает образовываться долг и возникают финансовые проблемы, надо срочно обращаться за помощью. Обязательно напишите про мою историю, сейчас очень много людей может в любой момент оказаться на улице, потому что они не знают, что им в сложной ситуации делать”.