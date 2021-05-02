Индрек Саар: социал-демократы разочаровались в Кае Каллас и в правительстве(3)
”Те, кто сегодня руководит нашей страной, годами говорили, что образование — это приоритет, что учителя должны получать достойную зарплату. Но, придя к власти, они тут же забыли о своих словах и отложили решение этого крайне важного вопроса на светлое будущее, когда мы войдем в пятерку самых богатых стран. Но мы никогда туда не войдем, если правительство будет вести себя таким образом. Напомню, что когда социал-демократы были в правительстве, мы значительно повысили зарплату учителей”, — отметил он.
”А как должны себя чувствовать работники сферы здравоохранения, полицейские, спасатели, персонал по уходу, социальные работники, все те, кто на протяжении многих-многих месяцев в условиях кризиса работали с колоссальной физической и эмоциональной нагрузкой. Им недавно сказали, что если зарплата и повысится, то чисто символически, да и то за счет резервных средств. А многие не получат и этого”, — продолжил Индрек Саар.
По его словам, когда переходишь из оппозиции во власть, нельзя забывать о своем обещании заняться проблемой хронического недофинансирования сферы здравоохранения.
”Напомню, что за последние десять лет медицина получила единственное серьезное дополнительное финансирование благодаря проведенной социал-демократами реформе. Еще недавно Кая Каллас, которая затем стала премьер-министром, много раз требовала от тогдашнего правительства увеличить финансирование медицины. Даже в коалиционном договоре записано: ”Продолжим развивать модель солидарного здравоохранения и направим дополнительные средства на сокращение очередей к врачам”. Но почему тогда в утвержденной правительством стратегии госбюджета об этом нет ни строчки?!” — подчеркнул Саар.
Председатель Социал-демократической партии в своей речи также прокомментировал решение реформистов и центристов вдвое сократить выделяемые государством средства на кружки и спортивные секции.
”Если государство пообещало обеспечить в сотрудничестве с местными самоуправлениями возможность посещать кружки по интересам, то мы требуем, чтобы это обещание выполнялось. Даже в сложные времена. Нельзя бороться с кризисом за счет самых уязвимых слоев населения, за счет детей, за счет их будущего. Социал-демократы призвали в среду премьер-министра и министра образования отказаться от этого уродливого плана. Кая Каллас, Лийна Керсна — сокращение бюджета не может быть важнее детей!” — отметил Саар.
”К сожалению, нужно признать, что мы переоценили Каю Каллас. Она не смогла положить конец элитарности и цинизму старой школы реформистов. Мало того, что решение вызванных кризисом проблем перекладывается на плечи детей и регионов, правительство применило очень больной прием, заставив учителей выбирать между повышением им зарплаты и будущим детей. Вот это уже вершина подлости!”, — сказал лидер соцдемов.
По его словам, нынешняя коалиция обещала в коалиционном договоре заняться сокращением социального, экономического и регионального неравенства. ”Возможно, зрелый и опытный человек и не должен быть таким доверчивым, чтобы всерьез поверить, что Партия реформ будет заниматься этой темой. Но как же Центристская партия? Где Юри Ратас, Танель Кийк, Марика Туус-Лаул, Оудекки Лооне и другие, кто на словах так любит выступать за справедливость и более сплоченное общество? Если было обещано сокращать неравенство, значит, нужно делать это. Даже если этот процесс займет много времени и для кого-то окажется непопулярным” — подчеркнул Индрек Саар.
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