Погоня под Саку: водитель без прав столкнулся с тремя машинами, две из них — полицейские

Погоня началась в 19.26 на 4-м километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри. По предварительным данным, полицейский автомобиль Skoda Superb подал водителю автомобиля Mercedes-Benz C200CD стоп-сигнал — синими и красными проблесковыми маячками с сиреной.

Водитель Mercedes-Benz проигнорировал приказ и, прибавив скорости, продолжил движение по Таллиннской окружной дороге и шоссе Таллинн-Саку-Лаагри в направлении Лаагри.

На 4-м километре Таллинн-Саку-Лаагри Mercedes столкнулся с полицейской машиной Skoda Superb, которая ехала том же направлении. После этого произошло столкновение со второй полицейской машиной Skoda Superb, которая тоже ехала в том же направлении, что и Mercedes. Вторая полицейская машина от удара врезалась в проезжающий мимо Opel Vivaro.

31-летнего водителя Mercedes-Benz, у которого не было прав, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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