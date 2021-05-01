Россия внесла эстонского чиновника в черный список. Европейский союз обещает ответный удар(119)
Среди других въезд в Россию теперь запрещен председателю Европейского парламента Давиду-Марии Сассоли и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Йоуровой.
Через несколько часов после объявления о внесении новых фамилий в черный список Евросоюз пригрозил России ответными действиями.
”Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию РФ”, — говорится в совместном заявлении лидеров Европейского Совета, Комиссии и Парламента. ”Такое действие недопустимо, ему нет юридического объяснения и оно совершенно необоснованно”.
”Это решение является еще одним наглядным примером того, как Российская Федерация решила противостоять ЕС вместо того, чтобы согласиться улучшить негативную траекторию двусторонних отношений”, — сказали представители Брюсселя. ”Европейский Союз оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в ответ на решение российских властей”.
Чиновник: Я довольна
”Я очень рада находиться в такой хорошей компании”, — прокомментировала решение российских властей Вера Йоурова. "Я намерена и дальше отстаивать права человека, свободу СМИ и демократию”.
”Постоянные попытки России распространять дезинформацию и подрывать права человека заслуживают решительного и устойчивого ответа. Если это цена правды, я буду счастлива заплатить за это”, — сказала Йоурова.
Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли также подчеркнул необходимость отстаивать правду.
”Выходит, мне не рады в Кремле? У меня было небольшое подозрение … Никакие санкции или запугивание не остановят Европейский парламент или меня от отстаивания прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", — отметил Сассоли.
В марте Евросоюз ввел запрет на въезд шести гражданам России, двое из которых обвиняются в преследовании сексуальных меньшинств в Чечне. По заявлению МИД России, включение восьми чиновников в черный список стало ответным шагом на действия Брюсселя.
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