Россия внесла эстонского чиновника в черный список. Европейский союз обещает ответный удар

Среди других въезд в Россию теперь запрещен председателю Европейского парламента Давиду-Марии Сассоли и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Йоуровой.

Через несколько часов после объявления о внесении новых фамилий в черный список Евросоюз пригрозил России ответными действиями.

”Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию РФ”, — говорится в совместном заявлении лидеров Европейского Совета, Комиссии и Парламента. ”Такое действие недопустимо, ему нет юридического объяснения и оно совершенно необоснованно”.

”Это решение является еще одним наглядным примером того, как Российская Федерация решила противостоять ЕС вместо того, чтобы согласиться улучшить негативную траекторию двусторонних отношений”, — сказали представители Брюсселя. ”Европейский Союз оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в ответ на решение российских властей”.

Jointly with @EP_President Sassoli and @eucopresident Michel,

I condemn in the strongest possible terms Russia’s unacceptable decision to ban eight 🇪🇺 nationals from entering its territory, including @EP_President & @VeraJourova https://t.co/jcOL3t7Hpd pic.twitter.com/tIu6J0mSTR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 30, 2021





Чиновник: Я довольна

”Я очень рада находиться в такой хорошей компании”, — прокомментировала решение российских властей Вера Йоурова. "Я намерена и дальше отстаивать права человека, свободу СМИ и демократию”.

”Постоянные попытки России распространять дезинформацию и подрывать права человека заслуживают решительного и устойчивого ответа. Если это цена правды, я буду счастлива заплатить за это”, — сказала Йоурова.