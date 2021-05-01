В рамках Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” по всей Эстонии зарегистрировано 2100 толок

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” Тармо Тюйра, первая суббота мая традиционно стала всеэстонским днем проведения полезной работы в кругу единомышленников, и хотя в этом году мероприятие состоится в формате 2+2, чувство единения и радости как и прежде будет объединять всех участников. ”В этом году мы приглашаем всех и каждого выбрать те задачи и ту работу, которую по плечу выполнить вдвоем или вместе с семьей”, — сказал Тюйр. Он также добавил, что карта толок пестрит разными полезными делами и продолжает пополняться.

Все призывы оргкоманды Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” этого года связаны с заботой — заботой о природе, пище и друг друге. В фокусе мероприятия все те виды деятельности по охране природы, которые под силу каждому, а также уменьшение пищевого расточительства, безопасное времяпрепровождение и витамины для души. Согласно традиции, каждый сам решает, что именно предпринять в День полезных дел, поэтому необязательно следовать только главным темам этого года, предложенных организаторами.

По словам главного директора Департамента здравоохранения Юллара Ланно, важно соблюдать все меры безопасности, т.к. распространение коронавируса продолжается. ”Просим внимательно придерживаться рекомендаций по обеспечению безопасности во время своей деятельности, чтобы грядущее ослабление ограничений не повлекло за собой новую волну заражений. Когда вы находитесь на улице, соблюдайте с другими людьми безопасную дистанцию, в многолюдных местах мы рекомендуем носить маску”, — сказал Ланно. ”Давайте договоримся, что больные люди, люди, которые недавно контактировали с зараженными коронавирусом и те, кто недавно вернулись из-за границы, останутся дома ради общей безопасности. Ответственное поведение каждого жителя Эстонии поможет вернуть привычный уклад жизни”.