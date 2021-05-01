Совет кассы по безработице сделает правительству предложение продлить компенсацию заработной платы

Совет считает, что выплату компенсаций за май нужно продолжить на тех же условиях, которые действовали в течение последних двух месяцев. Касса по безработице готова продолжить выплаты компенсаций, у нее есть для этого как работники, так и техническая возможность. Правительство пообещало найти дополнительные средства и планирует утвердить продление срока выплаты компенсаций на один месяц на следующей неделе.