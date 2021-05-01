Совет кассы по безработице сделает правительству предложение продлить компенсацию заработной платы(3)
Совет считает, что выплату компенсаций за май нужно продолжить на тех же условиях, которые действовали в течение последних двух месяцев. Касса по безработице готова продолжить выплаты компенсаций, у нее есть для этого как работники, так и техническая возможность. Правительство пообещало найти дополнительные средства и планирует утвердить продление срока выплаты компенсаций на один месяц на следующей неделе.
Заявления на компенсацию заработной платы за май на портале кассы по безработице начнут принимать с 01.06.2021. О порядке ходатайства о компенсации заработной платы можно прочитать ЗДЕСЬ.
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