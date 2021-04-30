30.04.2021, 18:33
Прокуратура получила сообщение о случаях насилия в закрытом учреждении для детей(1)
Hoolekandeteenused AS.
Вчера Департамент социального страхования направил прокуратуре сообщение о преступлении, в котором просит расследовать случаи ненадлежащего обращения с детьми в попечительском учреждении Rakvere Lille Kodu.
Речь идет о закрытом круглосуточном учреждении для детей с нарушениями интеллекта и поведения. Сегодня министр социальной защиты Сигне Рийсало побывала на месте и выразила надежду на то, что полиция и прокуратура внесут ясность в происходящее.
Представители Департамента социального страхования сообщают, что на основании полученной ими информации, у них есть основания полагать, что часть работников Rakvere Lille Kodu на протяжении долгого времени применяли в отношении находящихся в учреждении детей физическое и эмоциональное насилие.
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