Кая Каллас объяснила, почему правительство не смягчило ограничения на православную Пасху

По словам премьер-министра, правительство обсудило эту просьбу, так как она поступила не только от Михаила Кылварта, но и от представителей церквей, однако решило, что в данное время возможностей для более раннего снятия ограничений нет.

”Мировой опыт показывает, что именно церковные праздники становились причиной распространения вируса”, — отмечает Каллас и подчёркивает, что главная цель сейчас — не дать этому случиться.

В основном православные церкви находятся в Ида-Вирумаа и в Таллинне, где вакцинировано очень малое количество пожилых людей, поэтому вероятность заразиться куда выше. В некоторых других регионах число получивших вакцину достигает 70%.

Важно следить и за количеством людей, находящихся в больницах.

”Учитывая всё это мы, к сожалению, не можем смягчить ограничения на один день раньше, но вся деятельность на улице разрешена, в том числе и для церквей”, — напоминает премьер-министр.

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