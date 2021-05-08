Промах страховой компании сэкономил автолюбителю приличную сумму

Перед заключением договора о страховании, которое распространялось и на стекла, клиент предоставил страховой компании фотографии транспортного средства. В своем отказе фирму упирала на то, что на первоначальных фотографиях на лобовом стекле видна зазубрина, которая впоследствии и привела к образованию трещины.

Комиссия же посчитала, что поскольку если, по утверждению фирмы, стекло и раньше было повреждено, то она должна была бы отказаться от страхования стекол, либо внести соответствующую отметку в страховой полис.

Кроме того, по оценке комиссии, по данной фотографии из-за ее качества невозможно сказать, было ли повреждено лобовое стекло до заключения договора о страховании. Таким образом страховая компания предоставленными фотографиями не смогла доказать, что стекло было повреждено.

Комиссия постановила удовлетворить требование потребителя, и страховая компания должна вернуть ему 600 евро. Если стороны не согласны с решением, они могут обратиться в уездный суд.

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