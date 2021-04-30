Фирма 20 лет взимала в центре Таллинна плату за парковку на государственной земле, ни цента не заплатив в казну

Между ведущей на Тоомпеа улицей и горкой Харью находится пара тысяч квадратных метров асфальта. Еще не так давно там оставляли на несколько часов свои автомобили спешащие на работу госчиновники и работники различных компаний. Сейчас о парковке напоминают лишь потертые белые линии и табличка, на которой красными буквами написано "PARKIMINE KEELATUD!" ("Парковка запрещена!")

Этой вывеской и отмечен кусок земли, из-за которого пошли судиться государство, Таллиннская горуправа, спортобщество "Калев" и, конечно, главное действующее лицо этой истории — OÜ Merkturv. Именно последняя фирма сумела так обустроится на принадлежащей государству земле, чтобы содержать там 20 лет платную парковку. А государство не получило с этих денег ни цента.

"Это было типично для переходного времени", — считает вице-мэр столицы Эха Вырк, которая тем или иным образом большую часть своей карьеры занималась земельной реформой.

"Теперь уже в основном порядок, но до сих пор еще подчищаем эти хвосты", — добавила Вырк.

От одного из этих длинных и неприглядных хвостов государство освободилось только в начале апреля. Когда вошло в силу судебное решение, по которому фирма OÜ Merkturv собрала свои манатки и двинулась в сторону банкротства.