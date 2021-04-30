В Эстонии обнаружен индийский штамм коронавируса(82)
В среду в районе Стокгольма также были обнаружены первые для Швеции четыре случая инфицирования индийским вариантом COVID-19.
Вчера прошла информация, что индийский штамм коронавируса был обнаружен в Финляндии у трех человек, об этом сообщило Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
По словам специалиста THL Кариты Саволайнен-Копра, случаи были зафиксированы в марте. THL не сообщает, где именно индийский вариант коронавируса был обнаружен.
Главврач THL Отто Хелве на еженедельном брифинге ведомства и минсоцздрава заявил, что заражаемость этого варианта может быть выше, но пока нет доказательств, что вакцина может быть неэффективна против него.
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