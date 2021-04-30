Министр финансов: урезанием расходов мы избежим необходимости в будущем поднимать налоги

"Государственная бюджетная стратегия с предусмотренной в ней сокращением затрат нужна прежде всего для того, чтобы в будущем нам не пришлось бы идти на повышение налогов", — сказала Пентус-Розиманнус.

Министр отметила, что бюджетная стратегия учитывает то, что в будущем была бы возможность поднять зарплаты и пенсии. "Экономия затрат была нужна для того, чтобы повысить зарплату учителям, полицейским, спасателям, а также сделать другие важные вещи", — сказала она.

"Все члены кабинета готовы произвести сокращения затрат в своих сферах управления, и это важно: чтобы после двух кризисных лет, когда частный сектор был вынужден очень сильно оптимизировать свои расходы, и правительство было солидарно с частным сектором", — подчеркнула Пентус-Розиманнус.

"Красной нитью в бюджетной стратегии проходит мысль, что рост затрат должен удерживаться на более медленном уровне, чем экономический рост", — сказала министр.

Как ранее сообщила премьер-министр Кая Каллас, правительство планирует объемное сокращение в сферах, подведомственных всем без исключения министерствам и конституционным институтам. Экономия на расходах, начиная с 2022 года составит 61 млн евро ежегодно