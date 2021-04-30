Таллиннский ботанический сад завтра открывает юбилейный сезон. Что предлагают посетителям?

Таллиннскому ботаническому саду в этом году исполняется 60 лет. По словам директора ботанического сада Урве Синиярв, юбилейный сезон в этом году особенный и будет полон ярких мероприятий и перемен.

С мая Таллиннский ботанический сад станет Посольством Страны растений. ”В юбилейный год мы предлагаем находящимся в Эстонии посольствам возможность представить в ботаническом саду свою страну, ее природу и культуру, — сказала Урве Синиярв. — Со своей стороны мы отметим на территории растения этой страны, организуем тематические экскурсии и другие мероприятия. Мы работаем в соответствии с возможностями текущей ситуации, поэтому план остается гибким. Самую подробную информацию о происходящем можно найти на нашем сайте и в социальных сетях”.

На летний сезон также повлияют строительные работы, призванные изменить облик Таллиннского ботанического сада — после завершения они обеспечат посетителям более приятные впечатления от посещений. По мере ослабления ограничений будет открыт обновленный Пальмовый дом. Новый облик также приобретет альпинарий ботанического сада, который будет засажен весной и летом. Осенью будет завершено и строительство нового хозяйственного здания.

Экскурсии в субботу, 1 мая, проведут Урмас Лаансоо, Мария Струкова, Криста Каур и Марит Каземетс. Согласно общегосударственным ограничениям, в экскурсии могут принять участие девять человек. Предварительно записаться на экскурсии можно до 12:00 30 апреля на сайте https://botaanikaaed.ee/uudis/ekskursioonid.

С мая вход в ботанический сад по обычной цене: 5,50 € для взрослых и 3 € для учащихся/пенсионеров. Участие в экскурсиях по входному билету.