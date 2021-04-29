В ходе учений Open Spirit моряки сделали в водах Эстонии неожиданную находку

”Учитывая, что после двух мировых войн в Балтийском море осталось около 80 000 морским мин, успешность Open Spirit — 127 найденных взрывных устройств — может показаться незначительным результатом. Однако, если посмотреть на очищенную от мин площадь, впечатление поменяется”, — отметил руководитель операции капитан-лейтенат Мати Терве.

В ходе Open Spirit 21 в период с 19 по 29 апреля было обследовано более 198 квадратных километров территориальных вод Эстонии. Среди обнаруженных взрывных устройств преобладали морские мины времен Второй мировой войны.

В общей сложности моряки обнаружили 127 объектов: 93 немецкие якорные мины, семь торпед, а также другие взрывные устройства.

Помимо этого на морском дне обнаружили остовы судна и самолета. Координаты находок и изображения, полученные с помощью эхолота, передадут Департаменту охраны памятников истории и культуры и Транспортному департаменту, которым предстоит опознать останки и оценить их историческую ценность.

Самым результативным участником операции оказался бельгийский минный тральщик Crocus — его экипаж обнаружил 24 взрывных устройства. Среди эстонских моряков выделилась команда тральщика Ugandi, она нашла 23 объекта.

В этом году в операции участвовали 1-я постоянная противоминная группа НАТО и Балтийская эскадра минных тральщиков (Baltron) — около 800 моряков на 21 корабле из 11 стран: США, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Румынии и Эстонии.

ВМС Эстонии были представлены минными тральщиками Ugandi и Sakal, штабным кораблем Wambola, а также группой водолазов и оперативным штабом, отвечавшим за общее руководство операции. Помимо этого поддержку оказал корабль Департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits.

Open Spirit — ежегодная операция, которая проводятся в территориальных водах Эстонии, Латвии и Литвы с 1998 года. Ей предшествовал формат сотрудничества трех прибалтийских стран — Baltic Sweep.