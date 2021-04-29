ОФИЦИАЛЬНО | Правительство утвердило распоряжение, касающееся выпускников школ и училищ

Изменение позволит выпускникам основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений лучше подготовиться к окончанию школы. Учащиеся получат возможность под руководством учителя восполнить пробелы, возникшие при дистанционном обучении, что важно для продолжения обучения на следующем уровне.

Учебным заведениям предоставлено решать, как проводить занятия, следует оценить необходимость контактного обучения для учащихся выпускных классов и исходя из этого организовать контактное обучение. При вынесении решения об организации учебного процесса следует учитывать меры предосторожности, необходимые для предупреждения распространения вируса.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснения к нему на сайте kriis.ee.

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