Работавший незаконно в Эстонии украинец попался на воровстве и был выслан из страны

Как сообщает полиция, 28 апреля сотрудник службы миграции провел разбирательство по случаю с гражданином Украины 1979 года рождения.

Мужчина в одном из торговых центров Таллинна совершил правонарушение, выразившееся в том, что пронес мимо кассы без оплаты взятый в магазине товар.

После задержания мужчина также признался, что незаконно работал в Эстонии.

Нарушителю была досрочно закрыта виза, выписано предписание покинуть Эстонию в семидневный срок и наложен трехлетний запрет на въезд в нашу страну.