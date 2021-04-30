30.04.2021, 15:45
ВИДЕО: Контавейт с большим трудом победила 88-ю ракетку мира
В Мадриде стартовал крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,5 млн евро. Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 29) в первом круге с трудом победила сербку Нину Стоянович (WTA 88) - 7:6, 7:5.
Для Контавейт это был первый поединок под руководством нового наставника. Вместо британца Найджела Сирса первую ракетку страны теперь тренирует эстонский специалист Айн Сууртал.
Следующей соперницей Контавейт будет представительница Греции Мария Саккари (WTA 19), победившая американку русского происхождения Аманду Анисимову (WTA 38) - 0:6, 6:1, 6:4.
В испанской столице выходила на корт и Кайа Канепи. Однако ветеран сборной Эстонии зачехлила ракетку после первого матча квалификации.