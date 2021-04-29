Сюрприз! Возможность вычитать при подаче налоговой декларации интрессы по жилищному кредиту исчезнет

Государство надеется сэкономить на этом 0,02% от ВВП.

В плане стратегии говорится, что упразднение данного вида налогового вычета Эстонии было рекомендовано и ОЭСР, поскольку этот вычет выгоден прежде всего семьям с более высокими доходами, что приводит к неравенству.

Новую стратегию бюджета правительство представило сегодня на пресс-конференции. Министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус сообщила, что новая стратегия в течение последующих четырех лет приведет финансовое состояние придет в лучший тонус. ”Мне кажется, что этот план бюджетной стратегии — своего рода стратегия подготовки к будущему. Ежедневные расходы буду взяты под более пристальный контроль”, — сказала она.

”Во время кризиса действовало освобождение от обязательного выполнения правил бюджета, т. е. бюджетные ограничения во время кризиса не действовали. Но это было временным явлением, вызванным кризисом, поэтому мы должны вернуться к бюджетной политике, основанной на правилах," — подчеркнула министр.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.