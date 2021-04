Названы лучшие эстонские продукты питания этого года

Золотистые значки: Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2021 года: суперсмузи из манго, банана и свеклы от Aura, AS A.Le.Coq Лучший алкогольный напиток Эстонии 2021 года: пиво Re-Crafted Crafter’s Junibeer 3,2 %, AS Liviko Лучший продукт питания с дополнительной ценностью Эстонии 2021 года: экологичное абрикосово-ананасовое пюре с семенами льна Smushie, AS Salvest Лучший продукт питания Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits, AS Atria Eesti

Серебристые значки:

Лучший мясной продукт Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits, AS Atria Eesti

Лучший рыбный продукт Эстонии 2021 года: фламбированное филе радужной форели холодного копчения в нарезке, OÜ Heimon Kala

Лучший соус Эстонии 2021 года: кетчуп ”Экологичный” (эст. Ökoloogiline ), AS Salvest

Лучший молочный продукт Эстонии 2021 года: клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi, AS Farmi Piimatööstus

Лучшее хлебобулочное изделие Эстонии 2021 года: хлебцы Kodukandi (в пер. ”Родной край”), AS Eesti Pagar

Лучший фруктовый и овощной продукт Эстонии 2021 года: экологичная бруснично-чернично-ржаная каша MUUTI, AS Salvest

Лучший готовый продукт Эстонии 2021 года: манговый ласси по рецепту Йоэля Острата, OÜ Gustav Cafe

Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2021 года: тесто для печенья с кусочками ириса и карамелью от Van Kook, OÜ Kulinaaria

Лучший сухой снек Эстонии 2021 года: чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI, AS Balsnack International Holding

Лучший десерт Эстонии 2021 года: черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым Be Beautiful от Balbiino, AS Balbiino