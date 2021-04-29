Названы лучшие эстонские продукты питания этого года(15)
Лучший продукт питания с дополнительной ценностью — экологичное абрикосово-ананасовое пюре с семенами льна Smushie от Salvest, Лучший безалкогольный напиток — суперсмузи из манго, банана и свеклы от Aura и Лучший алкогольный напиток — пиво Re-Crafted Crafter’s Junibeer от Liviko. Звания ”Народный любимец” удостоились пельмени с ячменной мукой и куриным мясом Fitlap от Uvic. Лучший продукт питания Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits.
Фарш ”Домашний” (эст. Kodune) от Maks & Moorits удостоился звания ”Лучший мясной продукт”.
В этом году в конкурсе ”Лучший продукт питания Эстонии” участвовал 181 эстонский продукт питания и напиток. В состав оценочной комиссии конкурса входили представители научных учреждений, торговли и предприятий, связанных со сферой пищевых продуктов, а ее деятельностью руководил специалист по питанию Центра развития пищевых и ферментационных технологий Райн Кулдъярв.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ”ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ ЭСТОНИИ” 2021 ГОДА
Золотистые значки:
Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2021 года: суперсмузи из манго, банана и свеклы от Aura, AS A.Le.Coq
Лучший алкогольный напиток Эстонии 2021 года: пиво Re-Crafted Crafter’s Junibeer 3,2 %, AS Liviko
Лучший продукт питания с дополнительной ценностью Эстонии 2021 года: экологичное абрикосово-ананасовое пюре с семенами льна Smushie, AS Salvest
Лучший продукт питания Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits, AS Atria Eesti
Серебристые значки:
Лучший мясной продукт Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits, AS Atria Eesti
Лучший рыбный продукт Эстонии 2021 года: фламбированное филе радужной форели холодного копчения в нарезке, OÜ Heimon Kala
Лучший соус Эстонии 2021 года: кетчуп ”Экологичный” (эст. Ökoloogiline ), AS Salvest
Лучший молочный продукт Эстонии 2021 года: клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi, AS Farmi Piimatööstus
Лучшее хлебобулочное изделие Эстонии 2021 года: хлебцы Kodukandi (в пер. ”Родной край”), AS Eesti Pagar
Лучший фруктовый и овощной продукт Эстонии 2021 года: экологичная бруснично-чернично-ржаная каша MUUTI, AS Salvest
Лучший готовый продукт Эстонии 2021 года: манговый ласси по рецепту Йоэля Острата, OÜ Gustav Cafe
Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2021 года: тесто для печенья с кусочками ириса и карамелью от Van Kook, OÜ Kulinaaria
Лучший сухой снек Эстонии 2021 года: чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI, AS Balsnack International Holding
Лучший десерт Эстонии 2021 года: черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым Be Beautiful от Balbiino, AS Balbiino
Региональные значки:
Лучший продукт от западно-эстонских малых предприятий 2021 года: веганский продукт из манго, маракуйи и кислого кокосового молока Cocodeli, Saaremaa DeliFood OÜ
Лучший продукт от южно-эстонских малых предприятий 2021 года: шампанское ”Хеномелесовое” (эст. Ebaküdoonia), Kõivsaare OÜ
Лучший продукт питания от северо-эстонских малых предприятий 2021 года: сливочно-перечный соус от Foodstudio, Puljong OÜ
Лучший напиток от северо-эстонских малых предприятий 2021 года: безалкогольный напиток ”Северное сияние 0” (эст. Virmalised 0), Põhjala Brewing AS
Лучший продукт от малых предприятий Вирумаа 2021 года: мюсли ”Рубин” (эст. Rubiin), RemedyWay OÜ