Таллиннский диктант любители эстонского языка смогут написать в любом уголке мира(4)
”20 августа этого года отметим 30 лет со дня восстановления независимости Эстонии — больше одного поколения уже выросло в свободной стране, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — С этим связана и тема Таллиннского диктанта. Язык является ценностью и частью национальной идентичности людей. На эстонском как родном языке говорят лишь немногим более миллиона людей в мире и очень важно сохранить этот прекрасный язык. Большую роль в этом играет каждое новое поколение, во многом судьба нашего языка зависит от его выбора и убеждений. Цель Таллиннского диктанта — привлечь внимание как к важным событиям в истории Эстонии, так и ценности эстонского языка”.
Мэр призывает проверить свою грамотность и написать диктант как школьников, так и взрослых, которые ценят хороший эстонский язык. Поскольку диктант будет проводиться онлайн, принять в нем участие смогут также любители языка, живущие за пределами Таллинна.
Текст диктанта зачитает известный певец Иво Линна, который был в Эстонии одним из певцов свободы. Он исполнил и пять легендарных патриотических песен, запавших в сердца людей, в том числе хорошо известную и молодому поколению Eestlane olen, eestlaseks jään (”Я эстонец и останусь эстонцем”), которая впервые прозвучала 14 мая 1988 года на X Днях музыки в Тарту.
”Я всегда интересовался языком, потому что эстонский прекрасно звучит, — сказал певец Иво Линна. — Я следил за изменениями языка и естественно, что со временем часть слов исчезает, на их место приходят новые. Часто иностранные заимствования засоряют наш язык и по этому поводу хотелось бы сказать, что у нас есть свои слова, используйте их. Но несмотря на иностранное влияние, эстонский язык выстоял на протяжении тысячелетий, и я верю, что так останется и в будущем. Особенно когда организуются мероприятия, подобные Таллиннскому диктанту. Приглашаю всех принять участие, поскольку всесторонняя тренировка памяти и мышления всегда приветствуются, особенно в нынешнее время”.
Перед диктантом все любители языка смогут освежить свои знания на подготовительных уроках, которые дадут учителя эстонского языка. 28 апреля будет опубликован видеоурок на тему сокращений и заглавной буквы (преподаватели Игорь Каасик и Криста Ныммик). 3 мая урок будет посвящен теме слитного и раздельного написания (преподаватели Пирет Ярвела и Ирене Артма). 10 мая темой станут прописная и строчная буквы в начале текста (преподаватель Сеорийн Йыгисе). Все видеоуроки, а позднее и диктант можно будет увидеть на странице в ”Фейсбуке” (https://m.facebook.com/tallinnalinn/), в ”Инстаграме”, на канале ”Ютьюб” (https://www.youtube.com/user/TallinnLV) и странице диктанта (https://www.tallinn.ee/etteutlus/).
Уже сейчас можно попробовать силы в пунктуации, прежде всего — в расстановке запятых. Тесты, составленные учителями эстонского языка Кристи Койду и Каей Росина, можно найти в среде Kahoot (https://kahoot.it/challenge/06298051?challenge-id=8fc03cc7-4d02-44b0-b6f7-17a1b3032ded_1619434457626).
Традиция написания Таллиннского диктанта была положена в 2013 году, в том же году, когда в Таллинн пришла всемирная акция по проверке грамотности и на русском языке — ”Тотальный диктант”, завоевавшая популярность среди русского говорящих жителей столицы. Темы Таллиннского диктанта всегда были связаны с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. В прошлом году диктант был посвящен легендарным таллиннцам — Яану Кроссю и Георгу Отсу. Из-за эпидемии коронавируса диктант впервые провели онлайн и количество участников установило рекорд, превысив две тысячи человек.
Таллиннский диктант организует Таллиннский департамент образования совместно с учителями эстонского языка столичных муниципальных школ.