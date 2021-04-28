Таллиннский диктант любители эстонского языка смогут написать в любом уголке мира

”20 августа этого года отметим 30 лет со дня восстановления независимости Эстонии — больше одного поколения уже выросло в свободной стране, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — С этим связана и тема Таллиннского диктанта. Язык является ценностью и частью национальной идентичности людей. На эстонском как родном языке говорят лишь немногим более миллиона людей в мире и очень важно сохранить этот прекрасный язык. Большую роль в этом играет каждое новое поколение, во многом судьба нашего языка зависит от его выбора и убеждений. Цель Таллиннского диктанта — привлечь внимание как к важным событиям в истории Эстонии, так и ценности эстонского языка”.

Мэр призывает проверить свою грамотность и написать диктант как школьников, так и взрослых, которые ценят хороший эстонский язык. Поскольку диктант будет проводиться онлайн, принять в нем участие смогут также любители языка, живущие за пределами Таллинна.

Текст диктанта зачитает известный певец Иво Линна, который был в Эстонии одним из певцов свободы. Он исполнил и пять легендарных патриотических песен, запавших в сердца людей, в том числе хорошо известную и молодому поколению Eestlane olen, eestlaseks jään (”Я эстонец и останусь эстонцем”), которая впервые прозвучала 14 мая 1988 года на X Днях музыки в Тарту.

”Я всегда интересовался языком, потому что эстонский прекрасно звучит, — сказал певец Иво Линна. — Я следил за изменениями языка и естественно, что со временем часть слов исчезает, на их место приходят новые. Часто иностранные заимствования засоряют наш язык и по этому поводу хотелось бы сказать, что у нас есть свои слова, используйте их. Но несмотря на иностранное влияние, эстонский язык выстоял на протяжении тысячелетий, и я верю, что так останется и в будущем. Особенно когда организуются мероприятия, подобные Таллиннскому диктанту. Приглашаю всех принять участие, поскольку всесторонняя тренировка памяти и мышления всегда приветствуются, особенно в нынешнее время”.