"Сожгите ведьму!" Нарвский гид поделился забавной историей из жизни

Обычно на Ратушной площади я в костюме монаха разыгрываю казнь последней нарвской ведьмы. Вот как-то раз после экскурсии я возвращаюсь к своему автомобилю, и вижу, меня догоняет приятнейшая женщина и говорит:

-Молодой человек, постойте! Это же вы казните каждое воскресенье ведьму у нас на площади?

Отвечаю, что да. Она продолжает:

- У меня окна выходят прямо на Ратушную площадь — я живу рядом. И когда вы кричите "да сожгите ее, она ведьма",вы показываете пальцем прямо в мое окно, где я сижу с мужем и завтракаю. Он теперь говорит, что даже гид теперь меня знает…"

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