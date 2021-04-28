Страховая фирма: люди недооценивают риски летних видов спорта и работ в саду
По словам Дагмар Гилден, менеджера по продукту страхования от несчастных случаев Seesam, первая хорошая весенняя погода знаменует начало ежегодного сезона несчастных случаев. ”С марта доля несчастных случаев от месяца к месяцу растет быстрыми темпами и достигает кульминации в сезон июльских отпусков, когда люди выходят из повседневной рутины и больше находятся на улице”, — говорит Гилден. Согласно страховой статистике, с мая по июнь прошлого года количество случаев ущерба увеличилось на 20%, а в июле количество заявлений увеличилось по сравнению с июнем еще на 38%.
Первые строчки в списке занимают травмы, полученные во время занятий спортом или активного отдыха, на которые приходится почти 40% случаев. Не отстают и падения с велосипеда или электросамоката. На последние приходится более четверти всех случаев ущерба.
Большинство несчастных случаев с людьми, наслаждающимися хорошей погодой, происходит во время спортивных игр. ”Если зимой мы наблюдаем несчастные случаи, связанные с зимними видами спорта, то весной и летом люди предпочитают командные игры с мячом. Почти треть несчастных случаев во время активного досуга связана с какими-либо спортивными играми — футболом, баскетболом и др. Несчастные случаи происходят как на футбольных полях, так и при упражнениях с мячом дома”, — перечисляет Гилден.
Помимо спортсменов в ”рейтинге” есть также садоводы-любители, которые уже с таянием первого снега начинают пользоваться различными резаками, пилами и топорами. Основными видами ущерба, о которых сообщают в страховую компанию, являются растяжения мышц, вывихи суставов, раны, ушибы, переломы и сотрясение мозга. Бывают и такие досадные случаи, когда человек нес дрова в дом, наступил кошке на хвост и упал. Также люди падают в теплице или травмируют глаза, обрабатывая кусты.
Несчастные случаи во время занятий садоводством часто бывают очень серьезными и могут на долгое время вывести человека из строя.
Перед началом работы эксперт рекомендует убедиться, что все инструменты исправны и безопасны, не стоит недооценивать и средства индивидуальной защиты. ”Даже при выполнении простой работы стоит надеть защитные очки, ведь мало ли что — мы видим случаи, когда что-то прилетает в глаз при обычной стрижке газона. Бывает, что при рыхлении земли вокруг куста можно травмировать все лицо, а еще мне вспоминается прошлогодний случай, когда садовод-любитель случайно распылил себе в глаза средство для чистки террас”, — отмечает она.
К сожалению, во время активной деятельности может произойти что угодно и предотвратить несчастные случаи полностью нельзя, но внимание и использование средств защиты помогут сделать летний сезон более безопасным.
”Каждый год мы наблюдаем досадное множество случаев, когда при падении с самоката или велосипеда человека протаскивает по асфальту еще несколько метров, и в результате вся кожа покрыта ссадинами. При катании на самокате и скейтборде необходимо использовать защитное снаряжение, а при езде на электросамокате стоит также надевать шлем — скорость 15 км/ч достаточно высока, чтобы вызвать опасные травмы, особенно если человек одет по-летнему легко. Не следует забывать, что водители легких транспортных средств в возрасте до 16 лет должны иметь право управления ими, а также носить шлем”, — Гилден привлекает внимание к защитному снаряжению.
Стоит помнить, что в случае с велосипедом защитное снаряжение включает в себя белую мигающую фару спереди и красную сзади, а также желтый или белый отражатель с каждой стороны хотя бы одного колеса. Шлем в Эстонии не является обязательным, но он может спасти жизнь и поэтому должен быть частью защитного снаряжения велосипедиста любого возраста.