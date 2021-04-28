Неделя толок "Сделаем! 2+2" начинается сегодня! Зарегистрировано свыше 1700 толок, регистрация продолжается

К семейному Дню полезных дел этого года приурочено создание почти 700 лужаек с полевыми цветами и растениями, строительство поти 400 ящиков для компоста и пара сотен гостиниц для насекомых по всей Эстонии. Все жители Эстонии приглашаются к участию в ”Сделаем! 2+2”, чтобы 1 мая выполнить в семейном кругу необходимую посильную работу с соблюдением всех мер безопасности и действующих ограничений. Регистрация толок продолжается на сайте www.teemeara.ee.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” Тармо Тюйра, интерес жителей Эстонии к участию в Дне полезных дел на радость высок. ”Число зарегистрированных на данный момент толок говорит о том, что в Эстонии уже очень ждали всеэстонский День полезных дел”, — сказал Тюйр. — ”Особенно радует, что в разных уголках Эстонии планируют создать поддерживающие видовое разнообразие лужайки с полевыми растениями, а также вызывает восхищение число планируемых компостных ящиков и высокий интерес к строительству гостиниц для насекомых”.

В рамках Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” мы призываем всех жителей Эстонии вместе со своими близкими общими усилиями выполнить те виды весенней работы, очередь которых подошла. В этом году огркоманда Дня полезных дел призывает проявлять больше заботы — больше заботиться о видовом разнообразии, пище и друг о друге. В фокусе те виды природоохранной деятетельности, которые под силу каждому, а также безопасное времяпрепровождение и витамины для души.

На сайте www.teemeara.ee даны рекомендации о том, как замечать и поддерживать видовое разнообразие вокруг нас. Каждый может проявить заботу о природе — например, посадить луговые цветы в саду или пряные растения на балконе, смастерить гостиницу для насекомых, намеренно не косить какую-то часть травы на своем участке, чтобы там могли цвести луговые цветы и трудиться насекомые-опылители.