Вызывающие лесные пожары нарушения теперь будут более жестко пресекаться

Снова наступил сезон лесных пожаров и разведения костров. В то время как погода на этой неделе немного облегчает ситуацию, по сравнению с предыдущими годами минувшие засушливые недели не показали существенных изменений в количестве лесных и ландшафтных пожаров и поведении людей, которое их вызывает. Спасательный департамент напоминает, что нарушения пожарной безопасности, связанные с сжиганием травы и камышей, а также разведением костров и барбекю, являются проступком, несмотря на то, объявлено ли пожароопасное время.

”Сжигание травы и камышей в покрытых лесом и растительностью местностях запрещены уже не менее десяти лет”, — напоминает эксперт отдела по пожарной безопасности Кади Лаанемяэ. Несмотря на это, зачастую вышеупомянутый запрет нарушается весьма легкомысленно. ”Если до сих пор отдавалось предпочтение попытке решить проблему путём разъяснений, то теперь Спасательный департамент будет возбуждать дело о проступке чаще прежнего”, — разъясняет Лаанемяэ.

Нарушения требований безопасности при разведении костров и барбекю рассматриваются также в качестве проступков. Если разведённый костёр или барбекю привели к требующему вмешательства Спасательного департамента пожару, то, в основном, нет сомнений, что костёр или барбекю вышли из-под контроля в результате сознательного пренебрежения рисками и небрежности. И в таких случаях нарушителю будет предъявлено обвинение в проступке и последует штраф.

В этом году по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 398 лесных и ландшафтных пожаров, из них 362 в апреле.

Памятка безопасного разведения костра: