Вызывающие лесные пожары нарушения теперь будут более жестко пресекаться(1)
Снова наступил сезон лесных пожаров и разведения костров. В то время как погода на этой неделе немного облегчает ситуацию, по сравнению с предыдущими годами минувшие засушливые недели не показали существенных изменений в количестве лесных и ландшафтных пожаров и поведении людей, которое их вызывает. Спасательный департамент напоминает, что нарушения пожарной безопасности, связанные с сжиганием травы и камышей, а также разведением костров и барбекю, являются проступком, несмотря на то, объявлено ли пожароопасное время.
”Сжигание травы и камышей в покрытых лесом и растительностью местностях запрещены уже не менее десяти лет”, — напоминает эксперт отдела по пожарной безопасности Кади Лаанемяэ. Несмотря на это, зачастую вышеупомянутый запрет нарушается весьма легкомысленно. ”Если до сих пор отдавалось предпочтение попытке решить проблему путём разъяснений, то теперь Спасательный департамент будет возбуждать дело о проступке чаще прежнего”, — разъясняет Лаанемяэ.
Нарушения требований безопасности при разведении костров и барбекю рассматриваются также в качестве проступков. Если разведённый костёр или барбекю привели к требующему вмешательства Спасательного департамента пожару, то, в основном, нет сомнений, что костёр или барбекю вышли из-под контроля в результате сознательного пренебрежения рисками и небрежности. И в таких случаях нарушителю будет предъявлено обвинение в проступке и последует штраф.
В этом году по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 398 лесных и ландшафтных пожаров, из них 362 в апреле.
Памятка безопасного разведения костра:
- Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.
- Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
- В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
- В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.
- Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов.
- Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов.
- Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
- Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.
Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1247 или ЗДЕСЬ.