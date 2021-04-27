Яна Тоом — Ольге Скабеевой в эфире "60 минут": не нужно называть Эстонию шакалом — это всё-таки моя родина

В среду посол Эстонии вызван в российский МИД . Эстония, как и другие страны Балтии, а также США, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания вошли в предполагаемый список так называемых не дружественных России стран. Эстония попала в него из-за высылки российского дипломата. Нахождение в списке означает, что эстонское посольство в Москве не сможет нанимать на работу российских граждан.

- Мне очень трудно слушать, когда ведущие передачи называют мою страну шакалом — это всё-таки моя родина, — отозвалась Яна Тоом на комментарий Скабеевой. — И многие мои соотечественники смотрят вашу передачу и, думаю, тоже их резануло. Поэтому давайте будем оставаться в рамочках. Думаю, что ситуация плохая, отношения скверные. Здесь можно цитировать классика, казалось, ну, ниже нельзя сидеть в дыре… И далее по тексту. Всегда может быть хуже, очевидно. Мы в состоянии холодной войны, это факт. Действий правительств стран Балтии я категорически не одобряю. Я не понимаю, зачем надо бежать впереди паровоза, но я — депутат Европарламента, и я должна отметить, что никакой совместной реакции ЕС не последовало, хотя многие на это надеялись. Поэтому давайте держать эти два сюжета отдельно, одно дело — реакция некоторых стран ЕС, а другое — всего ЕС. И никто в ЕС не посмел обвинить президента Чехии в государственной измене.