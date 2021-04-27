В Эстонии в начале мая состоятся крупнейшие десантные учения с участием США и Британии

В операции в Эстонии примут участие около 1000 американских и британских солдат и 250 эстонских. Подразделения Сил обороны Эстонии будут участвовать в десантной операции в Нурмсе в ночь на 6 мая.

В учениях Swift Response будут участвовать десятки американских, британских и польских самолетов. Некоторые прилетят на этой неделе. На следующей неделе американский десант состоится в Нурмсе. Около десятка транспортных самолетов прилетят в Эстонию прямо из США и после приземления дозаправятся в Эмари.