Правительство приняло решение о приватизации нескольких госкомпаний

Правительство Эстонии сегодня на кабинетном совещании сделало министру финансов принципиальное предложение о привлечении частного капитала в предприятие AS Enefit Green (входит в госконцерн Eesti Energia ), а также приватизации нестратегической части AS Operail и компании AS Teede Tehnokeskus. Минфину также предложено до конца 2021 года подготовить условия и этапы по приватизации принадлежащего государству 51% предприятия AS Levira