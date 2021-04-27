В центре Таллинна начинаются археологические исследования для восстановления парка Пооламяги

"В планах привести в порядок парк Пооламяги, но поскольку он является бывшей кладбищенской территорией, то для составления проекта необходимо получить более точные археологические данные. Только на их основе можно предложить подходящие для данной территории решения, которые вместе с тем отмечали бы исторически важные элементы", — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

С помощью исследований планируют выявить возможные следы древних поселений, располагавшихся на берегу реки Хярьяпеа, так и остатки построек, находившихся на кладбище. Исследования также позволят уточнить глубину захоронений.

”Самая большая работа для археологов — это полномасштабные раскопки фундамента склепа, находившегося на расположенной в центре кладбища площадке. Построенный во второй половине XIX века склеп был примечательным зданием с башней, которое в советское время снесли в ходе ликвидации кладбища. В конце центральной аллеи парка со стороны улицы Стаадиони находились ворота с тремя проходами, которые также являлись частью каменной кладбищенской ограды и наличие фундамента которого также пытаются установить в ходе исследований”, — пояснил археолог Департамента городского планирования Рагнар Нурк.

Руководить проведением исследований на территории бывшего греко каталического кладбища будет археолог Гурли Ведру (НКО Arheoloogiakeskus). Заказчиком является отдел охраны старины Департамента городского планирования.