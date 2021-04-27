О Кравченко и Грюнтале: с каких пор в Рийгикогу стало модным хамить дамам?(87)
Мы, кажется, пропустили один важный момент. В Рийгикогу почему-то стало можно хамить. Даже стало модным хамить.
Неделю назад депутат от партии EKRE Калле Грюнталь спросил у Каи Каллас: ”Откуда ты, такой цветочек, тут взялась?”. Сегодня центрист Игорь Кравченко назвал Керсти Кальюлайд вчерашним директором кочегарки и, вслед за интернет-троллями, припомнил ей акцию с фонариками.
И то, и другое — проявление не просто неуважения к первым лицам государства. Sõna on vaba (слово — свободно) как было написано на свитере президента. И цена этой свободы — необходимость неуважение терпеть. Не уважать президента можно. Но хамить нельзя никому. Дамам — особенно.
Хамство распознать довольно просто. Специалисты по коммуникации утверждают, что оно выглядит так:
- по цели — понизить статус
- по форме — не вежливо или не адекватно
- по смыслу — уничижительный, даже когда закамуфлирован под комплимент
- по эффективности коммуникации — нулевая или отрицательная эффективность
- по конфликтогенности — очень высокая. Содержит если не угрозу, то вызов, провокацию.
- по культурному уровню — примитивный
- по соответствию месту-времени — абсолютно не уместный
Так вот, хамство ничем нельзя оправдывать, ни чужими ошибками, ни собственным плохим настроением, ни скорыми муниципальными выборами. Хамства нужно стыдиться, за хамство, если оно допущено, нужно просить прощения. О хамстве нужно говорить и осуждать его.
Кстати, на прошлой неделе и депутат Европарламента Яна Тоом и министр Танель Кийк как раз публично осудили "экревца" Грюнталя. Танель Кийк написал, например: "Такие реплики неуместны как в парламенте, так и в сауне".
Очень жду от них, равно как и от экс-премьера Юри Ратаса, реакции на пост Кравченко. В противном случае буду считать, что хамство является политикой Центристской партии.