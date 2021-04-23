"Потеряли ориентиры!" Кристина Каллас возмущена издевательством над премьер-министром Эстонии

"В Рийгикогу имеет место в чистом виде издевательство над главой правительства, и спикер Рийгикогу, чьей задачей является оберегать достоинство этого органа и уровень нашей политической культуры, даже не пошевелился!

На прошлой неделе мы видели по видеосвязи народного избранника, который, полёживая в кровати, продемонстрировал тем самым свое отношение к работе и полученному от народа мандату.

На этой неделе мы стали свидетелями классической стратегии унизить человека, с которым ты не придерживаешься одной точки зрения. Человеческое достоинство для нас больше не имеет значения? Моральный компасс в политике уже давно сломался и те, в чьей власти это увидеть и изменить, в том, что касается достоинства, еще раньше потеряли ориентацию", — написала Каллас в своем аккаунте в Facebook.

Во втором случае Кристина Каллас имеет в виду случай, произошедший на заседании Рийгикогу, когда депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь задал премьер министру явно неуместный вопрос:

"Уважаемая Кая, у меня только один простой вопрос: "Откуда, ты, цветочек, здесь взялась?"

После того, как прозвучал вопрос Грюнталь, на несколько секунд воцарилась пауза, затем председатель Рийгикогу Юри Ратас сказал: "Я так понимаю, что если премьер-министр не встаёт, то отвечать на вопрос не хочет". И перешел к следующему вопросу.